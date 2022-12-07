Бухгалтер из Москвы готов работать бесплатно, в обмен на знания

Чтобы разместить свое резюме или написать объявление о поиске работы, бухгалтеры пишут в нашем канале Бух.Хантер.
Вчера там появилось вот такое объявление:
Довольно трогательная просьба к коллегам. Давайте поможем?
Мы заметили интересное в объявление в одном из наших телеграм-каналов. Коллеги, может вы готовы поделиться профессиональными знаниями в обмен на практическую помощь? В конце года она никому не помешает.
Чтобы разместить свое резюме или написать объявление о поиске работы, бухгалтеры пишут в нашем канале Бух.Хантер.
Вчера там появилось вот такое объявление:
Довольно трогательная просьба к коллегам. Давайте поможем?
Штраф 40% от суммы неуплаченных налогов и сборов назначается, когда налогоплательщик умышленно нарушает налоговое законодательство. За нарушение без умысла штраф будет меньше - 20%. В статье рассмотрим основания, по которым налоговые органы доказывают умысел и назначают повышенные штрафы.
Мы заметили интересное в объявление в одном из наших телеграм-каналов. Коллеги, может вы готовы поделиться профессиональными знаниями в обмен на практическую помощь? В конце года она никому не помешает.
ООО «Альмира» собирается купить часть ресторанов KFC, которой владеет Amrest Group.
На платформе «Правовая помощь» искусственный интеллект бесплатно и понятным языком ответит на все юридические вопросы.
ООО «Альмира» собирается купить часть ресторанов KFC, которой владеет Amrest Group.
Пользователи стали чаще обращаться к системе «Мир» для интернет-оплаты, тогда как платежи по картам Visa и Mastercard сокращаются.
В первом полугодии 2023 года нормативная стоимость квадратного метра жилья будет 88 737 рублей.
Правда, выяснилось из этого уведомления, что ФНС не умеет считать. По ее мнению, в квартале четыре месяца, а не три.
В справках, которые по итогам года налоговые агенты сдают в ИФНС, в том числе, указывают доход, с которого не удержали НДФЛ. Получив эти справки, налоговики требуют НДФЛ с человека. Если он фактически не получал такой доход – все вопросы к налоговому агенту.
У нас в «Клерке» редакция, видео-продакшн и Центр обучения объединены в Департамент «Издательство». Расскажу, как мы зажигали в ноябре и какие планы стать еще лучше для нашей аудитории в декабре.