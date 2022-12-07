Резюме бухгалтера

Бухгалтер из Москвы готов работать бесплатно, в обмен на знания

Мы заметили интересное в объявление в одном из наших телеграм-каналов. Коллеги, может вы готовы поделиться профессиональными знаниями в обмен на практическую помощь? В конце года она никому не помешает.

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Чтобы разместить свое резюме или написать объявление о поиске работы, бухгалтеры пишут в нашем канале Бух.Хантер.

Вчера там появилось вот такое объявление:

Довольно трогательная просьба к коллегам. Давайте поможем?

Налоговые штрафы

Почему компания / ИП может получить штраф 40%?

Штраф 40% от суммы неуплаченных налогов и сборов назначается, когда налогоплательщик умышленно нарушает налоговое законодательство. За нарушение без умысла штраф будет меньше - 20%. В статье рассмотрим основания, по которым налоговые органы доказывают умысел и назначают повышенные штрафы.

Почему компания / ИП может получить штраф 40%?
Резюме бухгалтера

Бухгалтер из Москвы готов работать бесплатно, в обмен на знания

Мы заметили интересное в объявление в одном из наших телеграм-каналов. Коллеги, может вы готовы поделиться профессиональными знаниями в обмен на практическую помощь? В конце года она никому не помешает.

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6-НДФЛ

Если ФНС с вас требует НДФЛ за доход, который вы не получали, разбирайтесь с налоговым агентом

В справках, которые по итогам года налоговые агенты сдают в ИФНС, в том числе, указывают доход, с которого не удержали НДФЛ. Получив эти справки, налоговики требуют НДФЛ с человека. Если он фактически не получал такой доход – все вопросы к налоговому агенту.

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