УСН

Высокая стоимость основных средств не лишит НКО права на УСН, если ОС – это пожертвование

Организации с остаточной стоимостью основных средств выше 150 млн рублей не могут применять УСН. Но не всякое ОС надо учитывать.

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Разъяснение для некоммерческой организации дал Минфин в письме от 16.11.2022 № 03-03-06/3/111804.

Учитываются основные средства, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 НК РФ.

Имущество НКО не подлежит амортизации, если оно:

  • получено в качестве целевых поступлений или приобретено за счет средств целевых поступлений;
  • используется для некоммерческой деятельности.

К целевым поступлениям относятся, в том числе, пожертвования.

А раз ОС, полученное безвозмездно в виде пожертвования, не амортизируется, его не надо учитывать для лимита по УСН.

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