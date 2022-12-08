Высокая стоимость основных средств не лишит НКО права на УСН, если ОС – это пожертвование

Разъяснение для некоммерческой организации дал Минфин в письме от 16.11.2022 № 03-03-06/3/111804.
Учитываются основные средства, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом в соответствии с главой 25 НК РФ.
Имущество НКО не подлежит амортизации, если оно:
- получено в качестве целевых поступлений или приобретено за счет средств целевых поступлений;
- используется для некоммерческой деятельности.
К целевым поступлениям относятся, в том числе, пожертвования.
А раз ОС, полученное безвозмездно в виде пожертвования, не амортизируется, его не надо учитывать для лимита по УСН.