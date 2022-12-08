«1С» ограничивает функционал

Фирма «1С» сообщает, что обновление программы 1С:Бухгалтерии 2.0 КОРП будет осуществляться в ограниченном режиме, а в первом квартале 2024 года сервис перестанет работать.
Из-за того, что изменились формы регламентированной отчетности, автоматического заполнения больше не будет.
В 1С:БП 2.0 КОРП перестанет поддерживать изменения нормативных документов, принятые после сентября 2021 года. Пользователям предлагают перейти на новую версию, где будут доступны:
- заполнение платежных поручений по единому налоговому платежу с учетом суммы погашения;
- учет расчетов по единому налоговому счету;
- налоговый режим АУСН и налог на профессиональный доход;
- интеграция с маркетплейсами;
- подписание электронных документов подписью физического лица с использованием машиночитаемой доверенности;
- обмен электронными перевозочными документами;
- работа с онлайн-кассами, а также другие сервисы.
Перейти на новый релиз можно бесплатно, если есть действующая подписка ИТС.