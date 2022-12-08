«1С» ограничивает функционал

Фирма «1С» сообщает, что обновление программы 1С:Бухгалтерии 2.0 КОРП будет осуществляться в ограниченном режиме, а в первом квартале 2024 года сервис перестанет работать.

Из-за того, что изменились формы регламентированной отчетности, автоматического заполнения больше не будет.

В 1С:БП 2.0 КОРП перестанет поддерживать изменения нормативных документов, принятые после сентября 2021 года. Пользователям предлагают перейти на новую версию, где будут доступны:

заполнение платежных поручений по единому налоговому платежу с учетом суммы погашения;

учет расчетов по единому налоговому счету;

налоговый режим АУСН и налог на профессиональный доход;

интеграция с маркетплейсами;

подписание электронных документов подписью физического лица с использованием машиночитаемой доверенности;

обмен электронными перевозочными документами;

работа с онлайн-кассами, а также другие сервисы.

Перейти на новый релиз можно бесплатно, если есть действующая подписка ИТС.