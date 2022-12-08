Станет ли многодетное материнство профессией?

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что матери пяти и более детей должны получать ежемесячные социальные выплаты и пособия.

«Иными словами, предлагаю приравнять материнство с таким количеством детей к полноценной профессии со средним по экономике окладом», – сообщил Рамзан Кадыров.

Также он отметил, что такая инициатива положительно скажется не только на демографии, но и даст многодетным семьям поддержку от общества и государства.

6 декабря 2022 года на портале «Госуслуги» появился опрос, в котором можно высказать мнение об уже действующей системе стимулирования рождаемости и предложить свои нововведения. Например, увеличить размеры пособий для работающих мам, предоставить отцам отпуск после рождения ребенка.