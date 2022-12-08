Многодетные семьи

Станет ли многодетное материнство профессией?

Кадыров предложил приравнять материнство в многодетных семьях к работе, чтобы такие семьи получили больше соцгарантий.

Версия для печати

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале заявил, что матери пяти и более детей должны получать ежемесячные социальные выплаты и пособия.

«Иными словами, предлагаю приравнять материнство с таким количеством детей к полноценной профессии со средним по экономике окладом», – сообщил Рамзан Кадыров.

Также он отметил, что такая инициатива положительно скажется не только на демографии, но и даст многодетным семьям поддержку от общества и государства.

6 декабря 2022 года на портале «Госуслуги» появился опрос, в котором можно высказать мнение об уже действующей системе стимулирования рождаемости и предложить свои нововведения. Например, увеличить размеры пособий для работающих мам, предоставить отцам отпуск после рождения ребенка.

Бюджетный учет

Как списываются основные средства в бюджетных учреждениях

Списание основных средств в бюджетных учреждениях в 2022-2023 годах – хозяйственная операция, имеющая некоторые тонкости. Ее проведение требует от бюджетного учреждения (БУ) внимательного документального оформления и соблюдения прочих законодательно установленных правил, о которых будет рассказано в данной статье.

Как списываются основные средства в бюджетных учреждениях

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Страховые взносы

В 2023 году на ОПС пойдет 72,8% от единого 30-процентного тарифа. На ваш ИЛС попадет 53,4%

Сейчас взносы на ОПС с дохода ниже предельной базы платят по тарифу 22%, свыше предельной базы – 10%. С 2023 года будет единый тариф для взносов на все виды страхования – 30% с дохода до предельной базы и 15,1% с дохода свыше этой базы.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

«1С» ограничивает функционал

1С:Бухгалтерия 2.0 КОРП в 2023 году будет работать в ограниченном режиме, а в 2024 году полностью прекратит обслуживание. Пользователям предлагают перейти на новый релиз.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Отчетность

ЕФС-1: отвечаем на популярные вопросы

ЕФС-1 – это новый отчет в объединенный Социальный фонд России, который заменит действующие 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3. В прошлом посте эксперты Экстерна рассказали, как разделы и подразделы ЕФС-1 соотносятся со старыми отчетами и как изменятся привычные формы. Сегодня даем ответы на самые распространенные вопросы по новому отчету.

ЕФС-1: отвечаем на популярные вопросы
Читать еще