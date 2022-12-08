Какие у вас требования к мобильному рабочему месту? Опрос

Но использовать их в работе слишком удобно и про безопасность забываешь.

Вот основные риски:

Информация выходит за пределы компании.

Нет инструментов контроля.

Заграничные сервисы могут вскоре отключить.

Но есть и другой момент. Просто мессенджера бизнесу мало, поясняет Андрей Врацкий, CEO и сооснователь платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress.

«Если сотруднику не дать возможность общаться с внешними контрагентами или клиентами в корпоративном инструменте, он останется в Телеграме и никогда на 100% не перейдет в новый софт. В среднем процесс внедрения нового корпоративного ПО занимает в среднем +/- 1 год, для этого нужен серьезный запас временного ресурса. Главный вопрос – безопасность. Например, чтобы работать в контуре „Росатома“ нужно обеспечивать безопасность соответствующего уровня, а это значит дать заказчику такие решения, которых нет ни в Вотсапе, ни в Телеграме».

Корпоративный мессенджер должен иметь полный функционал большой джентельменской тройки: почта, видеоконференции, мессенджер. А лучше больше: корпоративный документооборот, возможность заказать справку или оформить заявление на отпуск и т.д.



Вчера наш издатель Марина Снеговская была на пресс-завтраке Express и спрашивала, почему в работе опасно использовать общедоступный Mail.ru, Yandex или Gmail.

Ей пояснили, что в момент увольнения бывший сотрудник уносит все. Удалить принудительно вы ничего не можете – смартфон и аккаунты – личные. В привычных чатах нет возможности нажать на кнопку и автоматически удалить конфиденциальные корпоративные данные, невозможно у уволенного сотрудника удалить всю его переписку в указанных сервисах или в WhatsApp.