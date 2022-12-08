Банки ответят на жалобы клиентов

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков совместно с сенаторами подготовил документ, по которому финансовые организации должны реагировать на жалобы клиентов. Об этом сообщает «RG.RU».

В течение 15-ти рабочих дней с момента регистрации обращения банки должны всесторонне рассмотреть жалобу и дать обоснованный ответ.

Это правило коснется всех финансовых организаций, в том числе страховых, микрофинансовых организаций, негосударственных пенсионных фондов и бирж.

Законопроект вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.