Банки

Банки ответят на жалобы клиентов

Госудума обяжет банки отвечать на все жалобы в течение 15 рабочих дней

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Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков совместно с сенаторами подготовил документ, по которому финансовые организации должны реагировать на жалобы клиентов. Об этом сообщает «RG.RU».

В течение 15-ти рабочих дней с момента регистрации обращения банки должны всесторонне рассмотреть жалобу и дать обоснованный ответ.

Это правило коснется всех финансовых организаций, в том числе страховых, микрофинансовых организаций, негосударственных пенсионных фондов и бирж.

Законопроект вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

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