ЦБ сделает доступными кредиты для малого и среднего бизнеса

Центробанк рассмотрит дополнительные меры по упрощению выдачи кредитов малому и среднему предпринимательству (МСП). Об этом ЦБ сообщил в своем телеграм-канале.

Руководство Банка России собирается уточнить механизм предоставления банкам финансирования, чтобы те сделали кредитные продукты доступными для небольшого бизнеса.

Также ЦБ предложит правительству продлить компенсации комиссий за платежи по системе быстрых платежей (СБП). В ноябре 2022 года СБП пользовались уже 479 тыс. торгово-сервисных предприятий. Высокую популярность как раз обеспечивает программа компенсации, поэтому ее хотят продлить на 2023 год.

Более того, в следующем году по СБП будут проводить трансграничные платежи с дружественными странами. Это позволит снизить транзакционные комиссии.