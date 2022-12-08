Должен ли работодатель перенести сотруднику-донору дни отдыха, если они совпали с больничным

Если сотрудник сдал кровь во время ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день по его желанию работодатель может предоставить другой день отдыха.

Кроме того, после каждого дня сдачи крови и ее компонентов сотруднику предоставляется дополнительный день отдыха.

Указанный день отдыха может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови (статья 186 ТК РФ).



Перенос дней отдыха за сдачу крови в случае, когда они совпали с периодом временной нетрудоспособности работника, в законе не предусмотрен.