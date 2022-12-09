Если умолчать об открытии счета в иностранном банке, оштрафуют на 5 тыс. рублей

В разделе «Клерк.Консультации» задали вопрос – как налоговики узнают о том, что россиянин открыл счет за рубежом?

Эксперт пояснил, что РФ, наряду со множество стран участвует в автообмене информации, в том числе о зарубежных счетах.

Кстати, на днях вышел приказ ФНС от 28.10.2022 № ЕД-7-17/986, которым утвержден новый перечень стран и территорий, которые в таком обмене участвуют. В частности, туда включили Казахстан.

Турция тоже есть в перечне. Так что, информацию об открытии вами счета в этой стране налоговики гарантированно получат.

Штрафы за нарушения по уведомлениям о зарубежных счетах предусмотрены пунктами 2 и 2.1 ст. 15.25 КоАП РФ.

Штраф за несдачу уведомления:

на граждан – от 4 тысяч до 5 тысяч рублей;

на должностных лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей;

на юрлиц – от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Штраф за несвоевременную сдачу уведомления:

на граждан – от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей;

на должностных лиц – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей;

на юрлиц ­– от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Срок давности привлечения к ответственности за валютные нарушения – 2 года со дня нарушения (ст. 4.5 КоАП РФ).