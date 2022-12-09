❓ На фиксированные взносы не нужно уведомление по ЕНП

Такое разъяснение дает ФНС в своем официальном Telegram-канале.

Вопрос задала подписчица канала. Дать на него ответ налоговики с ходу не смогли, взяли паузу.

Затем ФНС пояснила, что по фиксированным взносам уведомления не нужны.

Следом им задали вопрос, как тогда уменьшать налог по УСН на взносы, чем доказать, что уплачены именно взносы. На этот вопрос ответа пока нет.

Об этой проблеме мы рассказывали ранее в статье «С 2023 года ИП на УСН будут платить налоги на ЕНС. Как налоговики отличат налог от взносов?».

Согласно ст. 58 НК РФ уведомления надо направлять, если уплата налогов, авансовых платежей и страховых взносов установлена до сдачи декларации либо вообще нет декларации по этим налогам (взносам).

Срок сдачи – до 25 числа месяца, в котором наступает срок уплаты.

Но по взносам установленный срок уплаты – 31 декабря.

Между тем ранее в своей брошюре «ЕНС 36.6 – Здоровый расчет по налогам», доведенной письмом от 29.04.2022 № КЧ-4-8/5395@, налоговики утверждали, что ЕНП будет распределен в страховые взносы на основании уведомления об исчисленных суммах налогов.