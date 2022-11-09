С 2023 года ИП на УСН будут платить налоги на ЕНС. Как налоговики отличат налог от взносов?

ЕНС
Единый налоговый счет введен Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ.
Срок уплаты всех налогов и взносов – 28 числа. Периодичность не меняется. То есть, налог по УСН по-прежнему надо будет платить раз в квартал, но в другой срок.
Смотрите в нашей таблице сроки уплаты налога по УСН в 2023 году для ИП.
Как сейчас
Как будет с 2023
Срок уплаты авансовых платежей
Срок уплаты налога
Срок уплаты налога при прекращении деятельности (по уведомлению формы № 26.2-8)
Срок уплаты налога при утрате права на УСН
Что касается сроков перечисления фиксированных взносов ИП, то они не изменились.
По-прежнему платить минимальный фиксированный взнос надо будет до 31 декабря текущего года, а взнос в размере 1% от дохода – до 1 июля следующего года.
В законе № 263-ФЗ прописано, в том числе, как будут зачитывать положительное сальдо на ЕНС.
Очередность такая:
- недоимка – начиная с более ранней;
- начисления с текущим сроком уплаты;
- пени;
- проценты;
- штрафы.
Если сроки уплаты совпадают, а денег на все на ЕНС не хватает, то сальдо налоговики распределят пропорционально суммам обязательств – часть на один налог, часть на другой и т.д.
Как платить
Сейчас ИП при уплате налогов в платежке, в отличие от организаций, указывают даже свой адрес.
С 2023 года показателей в платежке будет значительно меньше.
Проект поправок в правила заполнения налоговых платежек опубликован на федеральном портале.
Например, ИП не надо будет заполнять даже свои ФИО, не говоря уже об адресе. В поле «Плательщик» будет стоять 0.
От кого пришли деньги, налоговики узнают по ИНН. Это поле надо будет по-прежнему заполнять.
В платежках на уплату единого налогового платежа будут такие данные:
- ИНН ИП;
- КПП = 0;
- Плательщик = 0;
- КБК (поле 104) = КБК ЕНП;
- ОКТМО (поле 105) = 0;
- Поля 106 – 109 = 0;
- Назначение платежа = 0;
- Статус плательщика = 34;
- ИНН ИФНС;
- КПП ИФНС;
- Получатель = 0.
Пока правила заполнения есть только в проекте. Окончательный документ не принят. Причем ранее был другой проект, от него отказались.
Как только приказ Минфина с новыми правилами составления платежек будет опубликован, мы об этом обязательно расскажем.
Фиксированные взносы в уведомлении
На один и тот же КБК надо будет перечислять и налог, и фиксированные взносы, которые этот налог уменьшают в случае их уплаты.
То есть, для ИП важно, чтобы налоговики опознали платеж именно как взносы, а не как переплату по налогу или какой-то другой неопознанный платеж.
Внести ясность должны уведомления, в которых будет вся информация о платеже – КБК, ОКТМО, КПП, отчетный период.
Уведомление надо сдавать в ИФНС до 25 числа месяца, на который приходится срок уплаты налога (взносов).
Сдать уведомление можно:
- по ТКС;
- через личный кабинет;
- в бумажном виде.
Форму уведомления утвердят. Пока есть только проект.
Письмом от 29.04.2022 № КЧ-4-8/5395@ налоговики довели до бизнеса брошюру «ЕНС 36.6 – Здоровый расчет по налогам».
В ней, в том числе, затронут вопрос о том, смогут ли ИП уменьшать УСН страховыми взносами.
Ответ – да. ЕНП будет распределен в страховые взносы на основании уведомления об исчисленных суммах налогов, утверждают налоговики.
Между тем в п. 9 ст. 58 НК РФ (в редакции с 01.01.2023) сказано, что уведомления надо направлять, если уплата налогов, авансовых платежей и страховых взносов установлена до сдачи декларации либо вообще нет декларации по этим налогам (взносам).
Срок сдачи – до 25 числа месяца, в котором наступает срок уплаты.
Но по взносам установленный срок уплаты – 31 декабря, а платит их ИП, как правило, поквартально, чтобы иметь возможность также поквартально уменьшать налог.
Пока не ясно, как налоговики будут реагировать на уведомления с фиксированными взносами, по которым срок уплаты наступает намного позже сдачи уведомления.
Ранее представитель ФНС рассказывал, что при заполнении уведомления в личном кабинете будет подсказка. Если вдруг вы попытаетесь отправить уведомление по налогу, по которому нет авансовых платежей без декларации, программа вам подскажет, что по этому налогу авансы не предусмотрены и уведомление сдавать не надо.
В уведомлении надо будет указывать год, а также налоговый период в формате «Код/Номер месяца (квартала)».
Вот как сказано в порядке заполнения:
В случае заполнения кодов «21», «31», «33» указывается порядковый номер квартального месяца – 01, 02, 03. В случае заполнения кода «34» указывается порядковый номер квартала – 01, 02, 03, 04.
Фиксированные взносы в платежке
Есть еще один способ оповестить налоговиков, что вы уплатили фиксированный взнос, а не что-то другое.
Для этого надо оформить платежку не с нулями в полях с 150 (ОКТМО) и 107 (период), а с нужными показателями. И КБК надо будет поставить не ЕНП, а фиксированных взносов.
Такая платежка будет служить уведомлением.
То есть, по сути, можно будет платить налоги и взносы по-старому, с КБК, ОКТМО и т. д.
Но это правило с платежками вместо уведомлений работает только в 2023 году. Весь год будет идти переходный период по платежам. Но есть нюанс – применять платежки в качестве уведомлений можно только в том случае, если вы ни разу не сдавали уведомление.
Если вы отправите в ИФНС уведомление, права делать платежки по старым правилам у вас не будет. Тогда надо будет и дальше отправлять уведомления, а налоги платить на КБК единого налогового платежа.
С 2024 года платить налоги надо будет только на КБК ЕНП, а сообщать об уплаченных налогах надо будет уведомлением.
В платежках на уплату налогов, которые одновременно будут являться уведомлениями, будут такие данные:
- ИНН ИП;
- КПП = 0;
- Плательщик = 0;
- КБК (поле 104) = КБК налога (взноса);
- ОКТМО (поле 105) = ОКТМО, по которому платят налог;
- Поля 106, 108, 109 = 0;
- Налоговый период (поле 107) = зашифрованный период (КВ.01.2023, ГД.00.2023 и т.д.);
- Назначение платежа = 0;
- Статус плательщика = 33;
- ИНН ИФНС;
- КПП ИФНС;
- Получатель = 0.
КБК фиксированных взносов
С 2023 года планируют поменять КБК фиксированных взносов. По обычным (минимальным) взносам и взносам в размере 1% от дохода свыше 300 тыс. рублей будут разные КБК.
Пока эти поправки только в проекте. Он опубликован на федеральном портале.
КБК, в частности, такие:
КБК*
Наименование кода поступлений в бюджет
182 1 02 01010 01 0000 160
Страховые взносы в части ОПС
182 1 02 01020 01 0000 160
Страховые взносы в части ОСС
182 1 02 01030 01 0000 160
Страховые взносы в части ОМС
182 1 02 02010 01 0000 160
Страховые взносы ИП в совокупном фиксированном размере, в части ОПС
182 1 02 02020 01 0000 160
Страховые взносы ИП в совокупном фиксированном размере, в части ОМС
182 1 02 03000 01 0000 160
Страховые взносы на ОПС с дохода ИП, превышающего 300 000 рублей
*В 14-ом поле КБК будет не 0, а 1, если это взнос или 2, если это пени.