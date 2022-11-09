Фиксированные взносы ИП

С 2023 года ИП на УСН будут платить налоги на ЕНС. Как налоговики отличат налог от взносов?

С 2023 года все налогоплательщики переходят на единый налоговый платеж. ИП – не исключение. На единый налоговый счет (ЕНС) надо будет платить как налог (например, по УСН), так и фиксированные взносы. Все это попадет в один налоговый котел.

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С 2023 года ИП на УСН будут платить налоги на ЕНС. Как налоговики отличат налог от взносов?
Иллюстрация: DS stories/Pexels

ЕНС

Единый налоговый счет введен Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ.

Срок уплаты всех налогов и взносов – 28 числа. Периодичность не меняется. То есть, налог по УСН по-прежнему надо будет платить раз в квартал, но в другой срок.

Смотрите в нашей таблице сроки уплаты налога по УСН в 2023 году для ИП.

 

Как сейчас

Как будет с 2023

Срок уплаты авансовых платежей

  • до 25 числа месяца, следующего за кварталом
  • до 28 числа месяца, следующего за кварталом

Срок уплаты налога

  • до 30 апреля следующего года
  • до 28 апреля следующего года

Срок уплаты налога при прекращении деятельности (по уведомлению формы № 26.2-8)

  • до 25 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности
  • до 28 числа месяца, следующего за месяцем прекращения деятельности

Срок уплаты налога при утрате права на УСН

  • до 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН
  • до 28 числа месяца, следующего за кварталом, в котором утрачено право на УСН

Что касается сроков перечисления фиксированных взносов ИП, то они не изменились.

По-прежнему платить минимальный фиксированный взнос надо будет до 31 декабря текущего года, а взнос в размере 1% от дохода – до 1 июля следующего года.

В законе № 263-ФЗ прописано, в том числе, как будут зачитывать положительное сальдо на ЕНС.

Очередность такая:

  • недоимка – начиная с более ранней;
  • начисления с текущим сроком уплаты;
  • пени;
  • проценты;
  • штрафы.

Если сроки уплаты совпадают, а денег на все на ЕНС не хватает, то сальдо налоговики распределят пропорционально суммам обязательств – часть на один налог, часть на другой и т.д.

Как платить

Сейчас ИП при уплате налогов в платежке, в отличие от организаций, указывают даже свой адрес.

С 2023 года показателей в платежке будет значительно меньше.

Проект поправок в правила заполнения налоговых платежек опубликован на федеральном портале.

Например, ИП не надо будет заполнять даже свои ФИО, не говоря уже об адресе. В поле «Плательщик» будет стоять 0.

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От кого пришли деньги, налоговики узнают по ИНН. Это поле надо будет по-прежнему заполнять.

В платежках на уплату единого налогового платежа будут такие данные:

  • ИНН ИП;
  • КПП = 0;
  • Плательщик = 0;
  • КБК (поле 104) = КБК ЕНП;
  • ОКТМО (поле 105) = 0;
  • Поля 106 – 109 = 0;
  • Назначение платежа = 0;
  • Статус плательщика = 34;
  • ИНН ИФНС;
  • КПП ИФНС;
  • Получатель = 0.

Пока правила заполнения есть только в проекте. Окончательный документ не принят. Причем ранее был другой проект, от него отказались.

Как только приказ Минфина с новыми правилами составления платежек будет опубликован, мы об этом обязательно расскажем.

Фиксированные взносы в уведомлении

На один и тот же КБК надо будет перечислять и налог, и фиксированные взносы, которые этот налог уменьшают в случае их уплаты.

То есть, для ИП важно, чтобы налоговики опознали платеж именно как взносы, а не как переплату по налогу или какой-то другой неопознанный платеж.

Внести ясность должны уведомления, в которых будет вся информация о платеже – КБК, ОКТМО, КПП, отчетный период.

Уведомление надо сдавать в ИФНС до 25 числа месяца, на который приходится срок уплаты налога (взносов).

Сдать уведомление можно:

  • по ТКС;
  • через личный кабинет;
  • в бумажном виде.

Форму уведомления утвердят. Пока есть только проект.

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Письмом от 29.04.2022 № КЧ-4-8/5395@ налоговики довели до бизнеса брошюру «ЕНС 36.6 – Здоровый расчет по налогам».

В ней, в том числе, затронут вопрос о том, смогут ли ИП уменьшать УСН страховыми взносами.

Ответ – да. ЕНП будет распределен в страховые взносы на основании уведомления об исчисленных суммах налогов, утверждают налоговики.

Между тем в п. 9 ст. 58 НК РФ (в редакции с 01.01.2023) сказано, что уведомления надо направлять, если уплата налогов, авансовых платежей и страховых взносов установлена до сдачи декларации либо вообще нет декларации по этим налогам (взносам).

Срок сдачи – до 25 числа месяца, в котором наступает срок уплаты.

Но по взносам установленный срок уплаты – 31 декабря, а платит их ИП, как правило, поквартально, чтобы иметь возможность также поквартально уменьшать налог.

Пока не ясно, как налоговики будут реагировать на уведомления с фиксированными взносами, по которым срок уплаты наступает намного позже сдачи уведомления.

Ранее представитель ФНС рассказывал, что при заполнении уведомления в личном кабинете будет подсказка. Если вдруг вы попытаетесь отправить уведомление по налогу, по которому нет авансовых платежей без декларации, программа вам подскажет, что по этому налогу авансы не предусмотрены и уведомление сдавать не надо.

В уведомлении надо будет указывать год, а также налоговый период в формате «Код/Номер месяца (квартала)».

Вот как сказано в порядке заполнения:

В случае заполнения кодов «21», «31», «33» указывается порядковый номер квартального месяца – 01, 02, 03. В случае заполнения кода «34» указывается порядковый номер квартала – 01, 02, 03, 04.

Фиксированные взносы в платежке

Есть еще один способ оповестить налоговиков, что вы уплатили фиксированный взнос, а не что-то другое.

Для этого надо оформить платежку не с нулями в полях с 150 (ОКТМО) и 107 (период), а с нужными показателями. И КБК надо будет поставить не ЕНП, а фиксированных взносов.

Такая платежка будет служить уведомлением.

То есть, по сути, можно будет платить налоги и взносы по-старому, с КБК, ОКТМО и т. д.

Но это правило с платежками вместо уведомлений работает только в 2023 году. Весь год будет идти переходный период по платежам. Но есть нюанс – применять платежки в качестве уведомлений можно только в том случае, если вы ни разу не сдавали уведомление.

Если вы отправите в ИФНС уведомление, права делать платежки по старым правилам у вас не будет. Тогда надо будет и дальше отправлять уведомления, а налоги платить на КБК единого налогового платежа.

С 2024 года платить налоги надо будет только на КБК ЕНП, а сообщать об уплаченных налогах надо будет уведомлением.

В платежках на уплату налогов, которые одновременно будут являться уведомлениями, будут такие данные:

  • ИНН ИП;
  • КПП = 0;
  • Плательщик = 0;
  • КБК (поле 104) = КБК налога (взноса);
  • ОКТМО (поле 105) = ОКТМО, по которому платят налог;
  • Поля 106, 108, 109 = 0;
  • Налоговый период (поле 107) = зашифрованный период (КВ.01.2023, ГД.00.2023 и т.д.);
  • Назначение платежа = 0;
  • Статус плательщика = 33;
  • ИНН ИФНС;
  • КПП ИФНС;
  • Получатель = 0.

КБК фиксированных взносов

С 2023 года планируют поменять КБК фиксированных взносов. По обычным (минимальным) взносам и взносам в размере 1% от дохода свыше 300 тыс. рублей будут разные КБК.

Пока эти поправки только в проекте. Он опубликован на федеральном портале.

КБК, в частности, такие:

КБК*

Наименование кода поступлений в бюджет

182 1 02 01010 01 0000 160

Страховые взносы в части ОПС

182 1 02 01020 01 0000 160

Страховые взносы в части ОСС

182 1 02 01030 01 0000 160

Страховые взносы в части ОМС

182 1 02 02010 01 0000 160

Страховые взносы ИП в совокупном фиксированном размере, в части ОПС

182 1 02 02020 01 0000 160

Страховые взносы ИП в совокупном фиксированном размере, в части ОМС

182 1 02 03000 01 0000 160

Страховые взносы на ОПС с дохода ИП, превышающего 300 000 рублей

*В 14-ом поле КБК будет не 0, а 1, если это взнос или 2, если это пени.

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Фиксированные взносы ИП

С 2023 года ИП на УСН будут платить налоги на ЕНС. Как налоговики отличат налог от взносов?

С 2023 года все налогоплательщики переходят на единый налоговый платеж. ИП – не исключение. На единый налоговый счет (ЕНС) надо будет платить как налог (например, по УСН), так и фиксированные взносы. Все это попадет в один налоговый котел.

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