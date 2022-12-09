Страховые взносы за декабрь 2022 года в январе 2023 года надо будет платить на новые КБК

Смотрите в нашей таблице, что изменится по взносам за 2022 года.
Взносы
Уплата взносов за 2022 год в 2022 году
Уплата взносов за 2022 год в 2023 году
на ОПС
18210202010061010160
18210214010061000160
на ОСС
18210202090071010160
18210214020061000160
на ОМС
18210202101081013160
18210214030081000160
Внимание! По взносам за 2023 год будут другие КБК. Те, что в нашей таблице, применяются только для уплаты взносов за 2022 год.
Общий КБК для единого тарифа страховых взносов за 2023 год – 18210201000011000 160