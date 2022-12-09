Страховые взносы за декабрь 2022 года в январе 2023 года надо будет платить на новые КБК

Смотрите в нашей таблице, что изменится по взносам за 2022 года.

Взносы Уплата взносов за 2022 год в 2022 году Уплата взносов за 2022 год в 2023 году на ОПС 18210202010061010160 18210214010061000160 на ОСС 18210202090071010160 18210214020061000160 на ОМС 18210202101081013160 18210214030081000160

Внимание! По взносам за 2023 год будут другие КБК. Те, что в нашей таблице, применяются только для уплаты взносов за 2022 год.

Общий КБК для единого тарифа страховых взносов за 2023 год – 18210201000011000 160