Страховые взносы

Страховые взносы за декабрь 2022 года в январе 2023 года надо будет платить на новые КБК

Для страховых взносов за периоды до 2023 года будут новые КБК. Приказ находится на регистрации в Минюсте.

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Смотрите в нашей таблице, что изменится по взносам за 2022 года.

Взносы

Уплата взносов за 2022 год в 2022 году

Уплата взносов за 2022 год в 2023 году

на ОПС

18210202010061010160

18210214010061000160

на ОСС

18210202090071010160

18210214020061000160

на ОМС

18210202101081013160

18210214030081000160

Внимание! По взносам за 2023 год будут другие КБК. Те, что в нашей таблице, применяются только для уплаты взносов за 2022 год.

Общий КБК для единого тарифа страховых взносов за 2023 год – 18210201000011000 160

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