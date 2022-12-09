44-ФЗ

Участвовать в электронный торгах по реализации госимущества можно без регистрации в ГИС Торги

Если планируете участвовать в электронных торгах по реализации государственного и муниципального имущества, то регистрироваться на сайте ГИС Торги, необязательно.

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Информация о проведении электронных торгов размещается в ГИС Торги. При этом сами торги проходят на электронных площадках.

С 1 января 2023 года при регистрации в ГИС Торги автоматически передается информация для прохождения регистрации на семи электронных площадках:

  1.   АО «Сбербанк - АСТ»
  2.   АО «Единая электронная торговая площадка»
  3.   АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан»
  4.   АО «ТЭК-Торг»
  5.   ООО «РТС - тендер»
  6.   ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»
  7.   электронная торговая площадка «Фабрикант».

Регистрация в ГИС Торги для участия в электронных торгах не является обязательной и остается на усмотрение пользователей.

А вот желающему приобрести имущество, реализуемое государством на электронных торгах, надо:

  • выбрать нужный объект торгов на сайте ГИС Торги, воспользовавшись поиском по категориям и характеристикам имущества
  • зарегистрироваться в ГИС Торги и получить возможность участвовать в торгах на любой из вышеперечисленных электронных площадках (с 01.01.2023), или зарегистрироваться только на необходимой электронной площадке в соответствии с регламентом такой электронной площадки
  • подать заявку и принять участие в процедуре на электронной площадке.

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