Участвовать в электронный торгах по реализации госимущества можно без регистрации в ГИС Торги

Информация о проведении электронных торгов размещается в ГИС Торги. При этом сами торги проходят на электронных площадках.
С 1 января 2023 года при регистрации в ГИС Торги автоматически передается информация для прохождения регистрации на семи электронных площадках:
- АО «Сбербанк - АСТ»
- АО «Единая электронная торговая площадка»
- АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан»
- АО «ТЭК-Торг»
- ООО «РТС - тендер»
- ООО «Электронная торговая площадка ГПБ»
- электронная торговая площадка «Фабрикант».
Регистрация в ГИС Торги для участия в электронных торгах не является обязательной и остается на усмотрение пользователей.
А вот желающему приобрести имущество, реализуемое государством на электронных торгах, надо:
- выбрать нужный объект торгов на сайте ГИС Торги, воспользовавшись поиском по категориям и характеристикам имущества
- зарегистрироваться в ГИС Торги и получить возможность участвовать в торгах на любой из вышеперечисленных электронных площадках (с 01.01.2023), или зарегистрироваться только на необходимой электронной площадке в соответствии с регламентом такой электронной площадки
- подать заявку и принять участие в процедуре на электронной площадке.