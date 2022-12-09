Участвовать в электронный торгах по реализации госимущества можно без регистрации в ГИС Торги

Информация о проведении электронных торгов размещается в ГИС Торги. При этом сами торги проходят на электронных площадках.

С 1 января 2023 года при регистрации в ГИС Торги автоматически передается информация для прохождения регистрации на семи электронных площадках:

АО «Сбербанк - АСТ» АО «Единая электронная торговая площадка» АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» АО «ТЭК-Торг» ООО «РТС - тендер» ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» электронная торговая площадка «Фабрикант».

Регистрация в ГИС Торги для участия в электронных торгах не является обязательной и остается на усмотрение пользователей.



А вот желающему приобрести имущество, реализуемое государством на электронных торгах, надо: