🙈Налоговики сами придумали, какие доходы и зарплата должны быть в компании. И насчитали налоги по этим нереальным данным

Историей поделилась наша подписчица.
На основании средней стоимости оказываемых услуг и количества заказчиков компании был вменен «недоотраженный» доход. Налоговики предложили доплатить налог по УСН.
Дальше – больше. Также расчетным методом доначислили зарплату виртуальным сотрудникам.
Прикинули количество необходимых организации работников за три последних года и расчетным методом высчитали ФОТ этих несуществующих сотрудников исходя из среднеотраслевой зарплаты. С этой зарплаты начислили взносы и НДФЛ.
Кроме того, всех самозанятых контрагентов автоматически посчитали работниками и на выплаты в их адрес начислили взносы и НДФЛ.
Все доначисленные налоги отразили в протоколе и предложили уплатить как можно быстрее, до конца декабря.
Причем в протоколе нет ни одной ссылки ни на одну статью НК, нет объяснения, исходя из каких соображений было посчитано необходимое организации, по мнению налоговиков, количество работников.
Эксперт советует не сдаваться и подавать апелляционную жалобу в региональное УФНС.
А вы не сталкивались с подобным творчеством налоговиков?