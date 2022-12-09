🙈Налоговики сами придумали, какие доходы и зарплата должны быть в компании. И насчитали налоги по этим нереальным данным

Историей поделилась наша подписчица.

На основании средней стоимости оказываемых услуг и количества заказчиков компании был вменен «недоотраженный» доход. Налоговики предложили доплатить налог по УСН.

Дальше – больше. Также расчетным методом доначислили зарплату виртуальным сотрудникам.

Прикинули количество необходимых организации работников за три последних года и расчетным методом высчитали ФОТ этих несуществующих сотрудников исходя из среднеотраслевой зарплаты. С этой зарплаты начислили взносы и НДФЛ.

Кроме того, всех самозанятых контрагентов автоматически посчитали работниками и на выплаты в их адрес начислили взносы и НДФЛ.

Все доначисленные налоги отразили в протоколе и предложили уплатить как можно быстрее, до конца декабря.

Причем в протоколе нет ни одной ссылки ни на одну статью НК, нет объяснения, исходя из каких соображений было посчитано необходимое организации, по мнению налоговиков, количество работников.

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Эксперт советует не сдаваться и подавать апелляционную жалобу в региональное УФНС.

А вы не сталкивались с подобным творчеством налоговиков?