Какие вопросы на этой неделе волновали бухгалтеров компаний на УСН

Вот только сегодня разбирались с зачетом переплаты переехавшего ИП: платить налог за 4 квартал или инспекция сама все зачтет.

Комментарий: «в декларации специально предусмотрено место для разных ставок УСН и ОКТМО. Если ИП переехал в 4 квартале, то в отчетных периодах 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев показывается ставка 6% и старый ОКТМО. А уже в строке за год 1% и новый ОКТМО. Если рано сдать декларацию еще и успеют сдернуть аванс за 9 месяцев со счета. Сдавайте в последние дни срока и тогда не успеют начислить пени и взыскать неуплаченный аванс».

Утром спрашивали: можно ли учесть в расходах стоимость объекта, если компания покупала его, когда еще была на УСН 6%?

А вчера перед сном разбирались с кассовым методом на УСН.

И советовались о стоимости услуг.

В общем, бухучет на упрощенке не перестает быть самым востребованным сегментом рынка. Но многие, как мы видим, до сих пор путаются, тем более, что теперь приходится применять новые ФСБУ.

Опять же, налоговики сегодня проверяют не только крупняк, но и спецрежимников. Знания главбуха предприятия на УСН защитят компанию от доначислений.

Если знаний не хватает, ознакомьтесь с программой курса переподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Это 256 ак.часов обучения, опыт и рекомендации четырех ТОПовых экспертов и диплом о профессиональной переподготовке.

Скоро стартует новый поток. Присоединяйтесь.