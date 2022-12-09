Бизнес может не бояться плановых пожарных проверок

Большинство предпринимателей в 2023 году будут освобождены от плановых проверок пожарной безопасности, пишут «Известия» со ссылкой на эксперта Московского отделения «ОПОРА РОССИИ» Ларису Науменко.

«Постановлением правительства РФ от 01.10.2022 № 1743 установлено: если деятельность предпринимателя не отнесена к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска, если производство не относится к опасным производствам II класса опасности и гидротехническим сооружениям II класса, плановые проверки проводить не будут», – уточнила она.

Предприниматели, проверки которых стоят в плане, вправе обратиться в Госпожнадзор с просьбой о проведении профилактического визита.

«Рекомендуем пользоваться такой возможностью. Отличие профилактического визита от проверки в том, что по его результатам не назначаются наказания», – отметила эксперт.

Кроме того, Науменко подчеркнула, что перед заключением договора аренды предприниматель, чтобы снизить свои бизнес-риски, должен проверить помещение на соответствие нормам пожарной безопасности, а также уделить внимание вопросам распределения ответственности за несоблюдение норм.

По закону за такие нарушения могут отвечать как арендатор, так и арендодатель, поэтому важно заранее обговорить и закрепить пределы ответственности в договоре.