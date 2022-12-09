НДФЛ

Если автосалон вернул вам деньги за некачественное авто, НДФЛ платить не придется

Если вы купили машину, а она оказался с недостатками, можно требовать возврата денег. При этом автосалон не должен при перечислении удерживать НДФЛ.

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Разъяснение дает Минфин в письме от 11.11.2022 № 03-04-05/110053.

Норма о возврате денег прописана в законе «О защите прав потребителей» № 2300-1 для технически сложных товаров, к которым относится и автомобиль.

Деньги вернут в следующих случаях:

  • обнаружение существенного недостатка товара;
  • нарушение установленных законом № 2300-1 сроков устранения недостатков товара;
  • невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем 30 дней из-за неоднократного устранения его различных недостатков.

Если возмещение потребителю стоимости возвращенного автомобиля, идет по закону № 2300-1, оно не является доходом и не учитывается в базе по НДФЛ в случае его документального подтверждения.

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