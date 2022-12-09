Если автосалон вернул вам деньги за некачественное авто, НДФЛ платить не придется

Разъяснение дает Минфин в письме от 11.11.2022 № 03-04-05/110053.
Норма о возврате денег прописана в законе «О защите прав потребителей» № 2300-1 для технически сложных товаров, к которым относится и автомобиль.
Деньги вернут в следующих случаях:
- обнаружение существенного недостатка товара;
- нарушение установленных законом № 2300-1 сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем 30 дней из-за неоднократного устранения его различных недостатков.
Если возмещение потребителю стоимости возвращенного автомобиля, идет по закону № 2300-1, оно не является доходом и не учитывается в базе по НДФЛ в случае его документального подтверждения.