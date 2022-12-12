Налог на имущество организаций

От налоговой льготы можно отказаться, а от пониженной ставки налога – нельзя

В узком значении налоговая льгота – это элемент налогообложения, который не относится к обязательным элементам.

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Такие элементы прописаны в статье 17 НК РФ:

  • объект налогообложения;
  • налоговая база;
  • налоговый период;
  • налоговая ставка;
  • порядок исчисления налога;
  • порядок и сроки уплаты налога.

Налогоплательщик вправе отказаться от использования налоговой льготы либо приостановить ее использование, сообщает Минфин в письме от 08.12.2022 № 03-05-04-01/120350.

Другое дело – пониженная налоговая ставка. Она является обязательным элементом налогообложения, и налогоплательщик не может произвольно ее применять или отказаться от ее применения.

По налогу на имущество организаций регионы могут устанавливать пониженные ставки в зависимости от вида недвижимости и ее кадастровой стоимости.

Но устанавливать пониженные ставки в зависимости от категории налогоплательщиков нельзя.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС от 08.12.2022 № БС-4-21/16658@.

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