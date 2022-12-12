Лимит дохода по ПСН в 60 млн рублей повышать не будут

Свою позицию чиновники озвучили в письме от 17.11.2022 № 03-11-11/112039.

Тех, чей доход приближается к 60 млн руб. на ПСН всего 2%. А тех, кто слетел с ПСН из-за дохода свыше 60 млн руб. – еще меньше, всего 0,039%.

Если повысить лимит, станет больше тех, кто применяет ПСН. Они получат конкурентные преимущества по сравнению с субъектами МСП.

Минфин также ссылается на позицию Конституционного суда: менять НК надо так, чтобы «соблюдался принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства». Этот принцип предполагает «сохранение стабильности правового регулирования и недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм».

В общем, повышать лимит по ПСН нецелесообразно, констатирует Минфин.

Аналогичное мнение изложено и в другом письме Минфина – от 18.08.2022 № 03-11-11/80743.

Кстати, наши читатели периодически делятся грустными историями слета с ПСН задним числом из-за превышения лимита доходов.

Например, вот недавняя история из нашего канала «Красный уголок бухгалтера»: ИП превысил доход в конце года и теперь приходится все пересчитывать с января и платить налог по УСН.