Малый бизнес просит продлить возврат комиссий за платежи через СБП

Общественная организация «Опора России» попросила Минэкономразвития и Минфин продлить компенсацию комиссий за оплату через СБП. Продлить льготную программу на 2023 год стоит 1 млрд рублей, сообщают «Известия».

С июля 2021 года малый и средний бизнес сэкономил 930 млн рублей благодаря компенсациям. Льготы заканчивают действовать в этом году, но ее продление поможет еще большему числу МСП подключиться к СБП и поставить оборудование для генерации QR-кодов.

В Банке России поддерживают инициативу продлить возмещение комиссий на 2023 год. В Минфине считают, что дополнительные расходы слишком обременительны для бюджета. Минэкономразвития полагает, что поддержка МСП сейчас должна быть другой: есть запрос на системные среднесрочные меры, например, на льготное кредитование.

Бизнесу удобное принимать платежи через СБП: отсканировать QR-код клиента, чтобы списать деньги или прислать платежную ссылку в интернете. Комиссии в СБП не превышают 0,7%, тогда как за транзакции по классическому эквайрингу надо доплатить в среднем 2–2,5% от суммы платежа. Компенсации доступны только малым и средним предприятиям.