Яндекс.Маркет создал для предпринимателей новый канал продаж

Яндекс.Маркет объединил свою b2b-витрину «Маркет для бизнеса» с электронной торговой площадкой «Фабрикант». Об этом говорится на сайте ЭТП «Фабрикант».

Теперь Фабрикант.Маркет позволяет предпринимателям продавать свои товары не только физическим лицам, но и b2b-клиентам, в том числе юрлицам, ИП и крупным коммерческим компаниям.

Продавцы маркетплейса теперь получат доступ к коммерческим закупкам и расширят свой рынок сбыта. Пользователи ЭТП «Фабрикант» смогут покупать представленные на Яндекс.Маркете товары напрямую: вся отчетность и документы останутся в их личном кабинете на ЭТП.

ЭТП «Фабрикант» существует с 2005 года и проводит все виды торгов, их общая сумма превышает 10 трлн рублей. На электронной площадке работает больше 1 млн заказчиков и поставщиков.