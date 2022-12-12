Маркетплейсы

«Почта России» запустила онлайн-площадку с новогодними подарками. Продавцы – локальные производители

Так почта хочет поддержать небольших производителей и мотивировать нерешительных начать свое дело.

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«Почта России» объявила о запуске онлайн-площадки «Праздники ближе». На ней представлены варианты новогодних подарков от локальных брендов из разных регионов страны.

Можно купить игрушки ручной работы, одежду и аксессуары, деревянные изделия, товары для декора, мыло и натуральную косметику.

Покупатели могут оформить заказ для себя или в подарок с доставкой «Почтой».

Компания разместила на витрине пять коротких видеоинтервью продавцов, чьи истории будут интересны как покупателям, так и тем, кто хочет запустить свой бизнес. Предприниматели рассказывают о том, что побудило их уйти из найма ради своего дела, с какими сложностями они столкнулись и как с ними справились.

Запуск приурочили к новогоднему сезону, но накануне 23 февраля и 8 Марта кампанию повторят.

Кстати, может быть вы там найдете интересный подарок для коллеги или любимого бухгалтера. В чате они поделились, что меньше всего ждут в подарок профессиональную литуратуру и в первую очередь издание НК.

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