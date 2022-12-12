Валютный контроль

Рассчитываться в валютах стран ЕАЭС можно на льготных условиях

С 1 декабря 2022 года снизилась комиссия при переводах в валютах ЕАЭС через МСП Банк, который реализует программы Минэкономразвития по поддержке бизнеса. Льготные ставки распространяются на новых и действующих клиентов банка, открывших счета в армянских драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге, белорусских рублях и таджикских сомони.

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Зачисление средств на счета клиентов в МСП Банке производится бесплатно, а комиссия за переводы в инвалюте в другие банки стала фиксированной и теперь составляет эквивалент 10 долл. США в рублях. Ранее за каждый перевод клиент должен был заплатить 0,1% от суммы, но не менее 30 долл. США.

Верхний предел комиссии составляла сумма в рублях, равная 150 или 250 долл. США в зависимости от платежа.

Дешевле будет и комиссия банка за исполнение функций агента валютного контроля при проведении операций. Для платежей без постановки контракта на учет – 5 тыс. руб. вместо 15 тыс. руб. по действовавшим ранее тарифам. При платежах по контракту максимальную комиссию снизили с прежних 70 тыс. руб. до 15 тыс. руб.

Льготные условия по счетам в валютах стран ЕАЭС в МСП Банке будут действовать до 1 мая 2023 года.

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