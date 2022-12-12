Онлайн-курсы для бухгалтеров

Подумайте о налоговой оптимизации до конца года

Если бизнес не приносит прибыль без незаконной оптимизации, то собственники предпочитают оптимизировать налоги, а не развивать дело. Последствия такого решения бывают плачевными. Однако есть и законные способы оптимизации.

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К примеру, в декабре можно подсчитать, не будет ли выгоднее спецрежим. Вообще, крайняя дата уведомления о смене режима налогообложения на УСН, АУСН и др. – 31 декабря.

Но в этом году день будет выходным, поэтому срок переносится на первый рабочий день нового года, 9 января.

На патенте сроки другие. Чтобы с 1 января 2023 года работать на патентной системе налогообложения, подать заявление нужно за 10 рабочих дней до начала применения ПСН.

А чтобы начать работать по патенту с 2023 года, заявление подается до 16 декабря 2022.

Если смена режима не подходит в качестве налоговой оптимизации, ищите другие варианты.

На этом курсе адвокат и налоговый консультант рассказывает, какие схемы можно использовать, а какие варианты опасны.

Неудачная налоговая оптимизация грозит проверками и даже банкротством. Смотрите >>

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Онлайн-курсы для бухгалтеров

Подумайте о налоговой оптимизации до конца года

Если бизнес не приносит прибыль без незаконной оптимизации, то собственники предпочитают оптимизировать налоги, а не развивать дело. Последствия такого решения бывают плачевными. Однако есть и законные способы оптимизации.

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