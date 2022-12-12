Подумайте о налоговой оптимизации до конца года

К примеру, в декабре можно подсчитать, не будет ли выгоднее спецрежим. Вообще, крайняя дата уведомления о смене режима налогообложения на УСН, АУСН и др. – 31 декабря.

Но в этом году день будет выходным, поэтому срок переносится на первый рабочий день нового года, 9 января.

На патенте сроки другие. Чтобы с 1 января 2023 года работать на патентной системе налогообложения, подать заявление нужно за 10 рабочих дней до начала применения ПСН.

А чтобы начать работать по патенту с 2023 года, заявление подается до 16 декабря 2022.

Если смена режима не подходит в качестве налоговой оптимизации, ищите другие варианты.

На этом курсе адвокат и налоговый консультант рассказывает, какие схемы можно использовать, а какие варианты опасны.

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