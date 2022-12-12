Имущественный вычет

В этом году пенсионер может заявить имущественный вычет на покупку квартиры за 2018 – 2021 годы

В общем случае при покупке квартиры в 2022 году можно получить имущественный вычет по НДФЛ начиная с 2022 года. Но для пенсионеров возможен перенос вычета не вперед, а назад.

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Пенсионеры могут перенести вычет на предшествующие налоговые периоды, но не более трех непосредственно предшествующих периоду, в котором образовался переносимый остаток вычетов.

Таким образом, в 2022 году пенсионер может подать декларации 3-НДФЛ с имущественным вычетом за 2021, 2020, 2019, 2018 годы.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 11.11.2022 № 03-04-05/110057.

Добавим, что переносить остаток вычета нужно также «задом наперед» – из 2021 года в 2020, из 2020 в 2019, из 2019 в 2018. Потом, если остаток еще есть, его можно будет перенести из 2018 в 2022 или 2023 (если в это время у пенсионера будут доходы, облагаемые НДФЛ).

Имущественный вычет

В этом году пенсионер может заявить имущественный вычет на покупку квартиры за 2018 – 2021 годы

В общем случае при покупке квартиры в 2022 году можно получить имущественный вычет по НДФЛ начиная с 2022 года. Но для пенсионеров возможен перенос вычета не вперед, а назад.

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