Ведение бизнеса

Бухгалтеры общаются по работе в Телеграме. Но это небезопасно

Недавно мы проводили на «Клерке» опрос: в каких приложениях вы общаетесь по работе? С большим отрывом победил Телеграм. Но увы, это не самый безопасный вариант.

Версия для печати
Бухгалтеры общаются по работе в Телеграме. Но это небезопасно

Если общение по рабочим задачам строится не с корпоративных сим-карт, то обычный Телеграм или Вотсап несет в себе много рисков.

  • нет гарантий конфиденциальности информации;
  • при увольнении сотрудник унесет все с собой;
  • банальный взлом личного аккаунта сотрудника опять же никто не отменял.

Да и в целом, как показывает практика, крупному бизнесу одного только мессенджера мало. Нужна как минимум надежная система видеосвязи, а если еще и интеграция есть с системой внутреннего контроля, вообще сказка.

В «Рейтинге компаний» «Клерка» появился Express – платформа корпоративных коммуникаций, которая сочетает в себе классический мессенджер, групповые аудио- и видеозвонки + единое окно корпоративных приложений Smart Apps для мобильного доступа ко всем информационным сервисам компании.

С ними мы пока не знакомы, но вдруг вы уже пользуетесь? Расскажите нам в отзывах: все передадим в Express :)

Имущественный вычет

В этом году пенсионер может заявить имущественный вычет на покупку квартиры за 2018 – 2021 годы

В общем случае при покупке квартиры в 2022 году можно получить имущественный вычет по НДФЛ начиная с 2022 года. Но для пенсионеров возможен перенос вычета не вперед, а назад.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Онлайн-курсы для бухгалтеров

Подумайте о налоговой оптимизации до конца года

Если бизнес не приносит прибыль без незаконной оптимизации, то собственники предпочитают оптимизировать налоги, а не развивать дело. Последствия такого решения бывают плачевными. Однако есть и законные способы оптимизации.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще