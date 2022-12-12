Бухгалтеры общаются по работе в Телеграме. Но это небезопасно

Если общение по рабочим задачам строится не с корпоративных сим-карт, то обычный Телеграм или Вотсап несет в себе много рисков.

нет гарантий конфиденциальности информации;

при увольнении сотрудник унесет все с собой;

банальный взлом личного аккаунта сотрудника опять же никто не отменял.

Да и в целом, как показывает практика, крупному бизнесу одного только мессенджера мало. Нужна как минимум надежная система видеосвязи, а если еще и интеграция есть с системой внутреннего контроля, вообще сказка.

В «Рейтинге компаний» «Клерка» появился Express – платформа корпоративных коммуникаций, которая сочетает в себе классический мессенджер, групповые аудио- и видеозвонки + единое окно корпоративных приложений Smart Apps для мобильного доступа ко всем информационным сервисам компании.

С ними мы пока не знакомы, но вдруг вы уже пользуетесь? Расскажите нам в отзывах: все передадим в Express :)