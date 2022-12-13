Предприниматели просят Минюст снизить размер взысканий за долги по штрафам

Корпорация МСП направила обращение в Минюст с просьбой сократить размер исполнительского сбора при просроченной уплате штрафа, сообщают «Известия».

Сейчас сбор составляет 7% от суммы взыскания, но не менее 10 тыс. рублей. Тогда как сам штраф может быть всего 500 рублей.

Например, IТ-организацию оштрафовали на 500 рублей, долг вовремя не погасили. В итоге за просрочку пришлось заплатить 10 тыс. рублей, то есть в 20 раз больше штрафа.

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Инициативу поддержали в Торгово-промышленной палате. В организации «Деловая Россия» предложили снизить размер взыскания для малого бизнеса до уровня наказания, которое применяется к ИП – до 1 тыс. рублей.