В ноябре 17 млн покупателей оплачивали товары через СБП

За 11 месяцев стало в 3 раза больше торговых точек, где принимают оплату через СБП. Об этом сообщил «ТАСС» представитель департамента национальной платежной системы Банка России Евгений Рыбалко.

Теперь расплатиться через СБП можно в более чем 500 тыс. магазинах, при этом 9 из 10 таких торговых точек – субъекты малого и среднего предпринимательства.

Комиссии для бизнеса не превышают 0,7% от суммы платежа, а для МСП предусмотрен еще ряд компенсаций за платежи.

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Ранее мы писали о том, что такие льготы для предпринимателей перестанут действовать в этом году, пока неизвестно продлят ли их.

В ноябре 2022 года больше 17 млн покупателей пользовались СБП для оплаты товаров и услуг. С момента запуска в 2019 году по системе быстрых платежей платили 36 млн пользователей.