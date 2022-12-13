❗ Переход на МЧД и электронные подписи от ФНС отложили до 31 августа 2023 года

Закон сегодня принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.

Если действие старой ЭЦП вашего директора еще не прекратилось, ее можно использовать и в 2023 году.

С 1 сентября 2023 применяться будут только подписи, выданные ФНС (и ее доверенных лиц).

Также до 31 августа откладывают и срок внедрения машиночитаемых доверенностей.

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До этого будет действовать переходный период, когда представитель может подписывать чужую отчетность своей подписью без МЧД.

Кстати, по опросу, проведенному на нашем сайте, половина директоров имеют ЭЦП, выданную коммерческим УЦ.