Электронные подписи

🔑 Бухгалтеры надеются и верят, что старая ЭЦП директора, выданная в УЦ, будет работать и в 2023 году

С 1 января 2023 года старые ЭЦП, полученные в коммерческих удостоверяющих центрах, прекратят действие. Ровно в полночь на новый год карета превратится в тыкву. Но этого может и не произойти, если примут закон. Проект уже готов.

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Тему продления старых подписей обсуждают участники нашего форума.

Подпись, которую оформляют операторы ЭДО, хранится на компьютере, и бухгалтерам такой вариант более удобен.

Кроме того, из-за укрупнения налоговых инспекций, бывает, что налогоплательщика и ближайшую ИФНС разделяют сотни километров. Ехать в такую даль для оформления подписи – удовольствие сомнительное.

На данный момент старые подписи действуют до окончания их срока, но не далее 31.12.2022.

Коллеги надеются, что этот срок будет продлен.

Проект с такой нормой разрабатывали в Минцифры. Недавно идентичный законопроект (№ 216878-8) внес в Госдуму депутат Анатолий Аксаков с группой сенаторов.

Переходный период от старых ЭЦП к новым, выданным ИФНС, продлевают с 31 декабря 2022 года до 31 августа 2023 года.

На такой же срок откладывают и внедрение машиночитаемых доверенностей.

Но пока этот проект не рассматривали. Первое чтение планируется на ноябрь.

Если закон примут 30.12, то радости будет не очень много, говорят бухгалтеры.

Если вы решите оформлять подпись от ФНС, то имейте в виду, что это можно сделать и у доверенных лиц. Их список недавно пополнился.

ФНС рекомендует не откладывать получение КЭП на декабрь.

А как в вашей компании обстоят дела с ЭЦП? Приглашаем вас принять участие в опросе.

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