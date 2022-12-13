В федеральный бюджет поступит 46% НДПИ от «АЛРОСА»

Госдума приняла в третьем чтении закон, который на два месяца, вводит централизацию в федеральном бюджете 46% от НДПИ компании «АЛРОСА», сообщает «Интерфакс». Остальные 54% пойдут в бюджет региона. Сейчас 100% налога на добычу полезных ископаемых поступают в казну Якутии.

Новая норма будет действовать с 10 марта по 10 мая 2023 года.

Директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в госсекторе Минфина Сергей Романов заявил, что вместе с этой поправкой примут и другую, по которой «АЛРОСА» выплатит в бюджет в I квартале 2023 года дополнительно 19 млрд рублей.

«Это позволит в том числе региону Саха-Якутия компенсировать выпадающие доходы из определенных мероприятий „АЛРОСА“ по невыплате дивидендов и обеспечить бюджет региона», – сообщил Сергей Романов.

Сейчас НДПИ компании составляет 8% от выручки. С 2021 года налог стали рассчитывать исходя из фактических цен реализации, а не по прейскуранту Минфина, как было раньше. При росте цен на алмазы, растет и сумма налоговых выплат.