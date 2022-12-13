«Такском» обсуждают в рейтинге компаний «Клерка». Все правда плохо или клиент обиженный попался?

О «Такскоме» клерки пишут довольно редко, но многие бухгалтеры им пользуются и часто упоминают компанию при сдаче важных документов, например, так:

«Я сдала, дату плюс день от даты сдачи. Такском все прошло, иначе ошибка», пишет бухгалтер об отправке согласия на раскрытие налоговой тайны для айти-компании.

Иногда бывают технические проблемы, на «Клерке» об этом тоже пишут. Но ситуация давно решилась, работает все хорошо.

Мы поискали другие отзывы о компании за последний месяц – и узнали, что в основном бухгалтеры говорят о «Такскоме» при обсуждении ЭЦП. Но вот такой внезапный отзыв появился недавно в «Рейтинге компаний»:

«Отвратный сервис. Начиная от роуминга и заканчивая техпотдержкой. Оказывается что обмен через роуминг это проблема пользователей и такском тут никак не участвует». Дальше много жалоб на техподдержку и на отсутствие нормальной связи с ней.

В комментарии пришла сама компания, попросила данные, чтобы решить проблему. Расскажите, сталкивались с таким? Может, это просто не повезло человеку? Оставить отзыв можно в нашем «Рейтинге компаний».