«Такском» продолжает работать через раз. Проблема в сертификате безопасности сайта?

«Такском» не работает два дня подряд. А если и работает, то с перебоями. Есть мнение, что проблема — в сертификате безопасности TLS.

О проблеме сообщают в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» и пользователи «Клерка».

У кого-то удается отправить отчетность, но не приходит подтверждение. У кого-то нормально работает (но таких мало), а у кого-то вообще никак не запускается. В общем, иногда работает, но не у всех, и с перебоями.

О проблеме с «Такскомом» на днях у нас уже писали. В комментариях там высказали мнение, что проблема у них может быть с сертификатом безопасности TLS. Зарубежные УЦ отзывают свои сертификаты, без них современные браузеры просто не пустят пользователей на сайт.

О сертификатах безопасности от Минцифры мы тоже недавно писали. Их уже можно получить на Госуслугах. Есть свои риски о доступе силовиков к зашифрованному трафику.