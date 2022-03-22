«Такском» продолжает работать через раз. Проблема в сертификате безопасности сайта?

«Такском» не работает два дня подряд. А если и работает, то с перебоями. Есть мнение, что проблема — в сертификате безопасности TLS.
О проблеме сообщают в телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» и пользователи «Клерка».
У кого-то удается отправить отчетность, но не приходит подтверждение. У кого-то нормально работает (но таких мало), а у кого-то вообще никак не запускается. В общем, иногда работает, но не у всех, и с перебоями.
О проблеме с «Такскомом» на днях у нас уже писали. В комментариях там высказали мнение, что проблема у них может быть с сертификатом безопасности TLS. Зарубежные УЦ отзывают свои сертификаты, без них современные браузеры просто не пустят пользователей на сайт.
О сертификатах безопасности от Минцифры мы тоже недавно писали. Их уже можно получить на Госуслугах. Есть свои риски о доступе силовиков к зашифрованному трафику.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.