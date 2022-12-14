Нематериальный актив должен отвечать требованиям из ПБУ 14/2007

Принимая к бухучету НМА, нужно ориентироваться на нормы ПБУ 14/2007. Об этом сообщает Минфин в письме от 09.11.2022 № 07-01-09/108849.

По этому ПБУ для признания в учете НМА должны выполняться такие условия:

объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем (его можно использовать в производстве);

организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (есть документы на актив);

возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;

объект предназначен для использования в течение длительного времени (более 12 месяцев);

компания не намерена продавать объект более 12 месяцев;

стоимость объекта может быть достоверно определена;

отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

Кстати, с бухотчетности за 2024 год надо будет применять ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Он заменит собой ПБУ 14/2007. Все про пять новых ФСБУ в одном курсе.