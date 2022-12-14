Бухучет НМА

Нематериальный актив должен отвечать требованиям из ПБУ 14/2007

Если объект не имеет материально-вещественной формы и может служить компании более одного года, это нематериальный актив.

Версия для печати

Принимая к бухучету НМА, нужно ориентироваться на нормы ПБУ 14/2007. Об этом сообщает Минфин в письме от 09.11.2022 № 07-01-09/108849.

По этому ПБУ для признания в учете НМА должны выполняться такие условия:

  • объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем (его можно использовать в производстве);
  • организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (есть документы на актив);
  • возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
  • объект предназначен для использования в течение длительного времени (более 12 месяцев);
  • компания не намерена продавать объект более 12 месяцев;
  • стоимость объекта может быть достоверно определена;
  • отсутствие у объекта материально-вещественной формы.

Кстати, с бухотчетности за 2024 год надо будет применять ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Он заменит собой ПБУ 14/2007. Все про пять новых ФСБУ в одном курсе.

НДС

НДС с возвращенного аванса можно поставить на вычет, даже если возврат был через взаимозачет

Возврат клиенту предоплаты дает право принять к вычету ранее начисленный НДС с предоплаты. Это возможно и в том случае, если деньги клиенту не перечисляют, а производят зачет взаимных требований.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

НДС

Проживание в гостинице облагается НДС 0%, а организация проживания – 20%

Услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах с 1 июля 2022 года облагаются НДС по ставке 0%. Но эта ставка действует только для налогоплательщиков, непосредственно реализующих эти услуги.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Обзоры для бухгалтера

Долгожданные новости про ЕНП. ASMR для бухгалтеров. Без цензуры! Новый Бухтуб

Мы разрешили Артемию не сдерживать эмоции, и он сразу стал другим человеком. Бухгалтеров достал ЕНП, который еще даже не заработал, а самозанятых всполошили дурацкой новостью. Объясняем, почему ее не надо бояться.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще