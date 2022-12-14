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ФНС России получила Премию Рунета

Приложение ФНС, которое объединяет информацию о льготных кредитах, стало лауреатом конкурса.

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Налоговая стала лауреатом конкурса в номинации «Государство и общество» за приложение «Программы поддержки бизнеса», сообщается на сайте ФНС.

Сервис работает на базе блокчейна объединяет 10 программ льготного кредитования организаций из разных отраслей.

Кредитные организации получают субсидии на выдачу льготных кредитов, вносят в приложение данные о заявках и выданных кредитах. Платформа ФНС автоматически проверяет, подходят ли компании для получения льгот.

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С июля 2022 года банки внесли сведения о льготных кредитах по 13 298 организациям на общую сумму 2,9 трлн рублей.

Кроме того, приложение позволяет Министерству экономического развития и отраслевым министерствам следить за выполнением поручений Правительства РФ по льготному кредитованию.

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