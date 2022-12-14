Банк «Точка» может отойти к «Тинькофф»

Банк «Траст» ведет переговоры с «Тинькофф» о продаже финтех-проекта «Точка», узнал «Коммерсант».

Сумма сделки может составить до 20 млрд руб. Для одобрения сделки понадобится виза от ФАС.

«Тинькофф» пока избежал западных санкций, а «Точка», хоть сама и не под санкциями, совсем недавно перешла «Трасту» от подсанкционного «Открытия». У «Точки» есть миноритарии с 10%, которые в переговорах пока не участвуют и, скорее всего, сохранят свою долю.

В «Точке» подтвердили факт переговоров с разными инвесторами. Но уточняют, что сценарии, при которых «Точка» теряет свою операционную самостоятельность, не рассматриваются.