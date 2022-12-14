Банки

Банк «Точка» может отойти к «Тинькофф»

У обоих компаний примерно одинаковая доля рынка – по 0,5 млн клиентов (ИП и ООО сегмента МСБ). По мнению экспертов, банки показывают сравнимый уровень цифрового сервиса.

Версия для печати

Банк «Траст» ведет переговоры с «Тинькофф» о продаже финтех-проекта «Точка», узнал «Коммерсант».

Сумма сделки может составить до 20 млрд руб. Для одобрения сделки понадобится виза от ФАС.

Вы искали курс про новые ФСБУ?

«Тинькофф» пока избежал западных санкций, а «Точка», хоть сама и не под санкциями, совсем недавно перешла «Трасту» от подсанкционного «Открытия». У «Точки» есть миноритарии с 10%, которые в переговорах пока не участвуют и, скорее всего, сохранят свою долю.

В «Точке» подтвердили факт переговоров с разными инвесторами. Но уточняют, что сценарии, при которых «Точка» теряет свою операционную самостоятельность, не рассматриваются.

НДС

НДС с возвращенного аванса можно поставить на вычет, даже если возврат был через взаимозачет

Возврат клиенту предоплаты дает право принять к вычету ранее начисленный НДС с предоплаты. Это возможно и в том случае, если деньги клиенту не перечисляют, а производят зачет взаимных требований.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

НДС

Проживание в гостинице облагается НДС 0%, а организация проживания – 20%

Услуги по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах с 1 июля 2022 года облагаются НДС по ставке 0%. Но эта ставка действует только для налогоплательщиков, непосредственно реализующих эти услуги.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Обзоры для бухгалтера

Долгожданные новости про ЕНП. ASMR для бухгалтеров. Без цензуры! Новый Бухтуб

Мы разрешили Артемию не сдерживать эмоции, и он сразу стал другим человеком. Бухгалтеров достал ЕНП, который еще даже не заработал, а самозанятых всполошили дурацкой новостью. Объясняем, почему ее не надо бояться.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще