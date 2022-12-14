Платежные системы

«Тинькофф» предлагает платить наклейкой

Платежный стикер – альтернатива неработающему Apple Pay, его можно приклеить на чехол смартфона и бесконтактно платить через терминал или снимать деньги в банкомате.

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Стикер Tinkoff Pay могут заказать владельцы карт Tinkoff Black, сообщает «VC.RU». Наклейка работает как дополнительная карта с платёжной системой «Мир», но привязываться будет к основному счёту. В приложении можно подключить к стикеру дебетовую или кредитную карту, а также настроить сервис для оплаты долями.

С января 2023 года сервис будет доступен всем клиентам банка. Стоимость – 700 рублей. Подписчикам тарифов Tinkoff Premium и Private – бесплатно.

Наклейка Tinkoff Pay чёрного цвета, планируют сделать больше оттенков, чтобы стикер совпадал с цветом смартфона или чехла.

Оставить заявку можно на сайте «Тинькофф».

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