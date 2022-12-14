ФНС проверяет компании, которые хотят работать в новых субъектах

Правительство рассматривает варианты участия частного бизнеса в работе по восстановлению инфраструктуры на территориях Луганской и Донецкой республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Различные инициативы уже нарекли «специальными инфраструктурными проектами», пишет «Коммерсант».

Но на новые рынки будут допускать только проверенные компании.

Диагностику выполняют ФСБ, Межрегиональная инспекция ФНС по бюджетному контролю, Росфинмониторинг. Ведомства установили перечень критериев, которым должна соответствовать компания для работы в субъектах. Главные факторы отбора – финансовые и трудовые ресурсы, опыт реализации аналогичных проектов, прозрачность, отсутствие нарушений при исполнении государственных подрядов в прошлом и отсутствие нарушений налогового законодательства.

Проверку прошли уже более 500 компаний, из которых около 20% не допустили для работы в новых субъектах.

Все они либо имели долги по налогам, либы пытались использовать «нулевые» компаний без опыта и активов.

Проверяет ФНС, безусловно, не только те компании, которые хотят выйти на новые рынки. По критериям риска анализируют деятельность организаций для планирования контрольно-надзорных мероприятий. Кстати, об этом мы будем говорить сегодня на вебинаре «Как ФНС будет проверять в 2023 году. Какие схемы опасны».

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Встречаемся в 15:00 мск.