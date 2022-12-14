Маркетплейсы

Wildberries запустил маркетплейс с сервисом крупногабаритных и сложных технических товаров

Сервисная площадка будет оказывать услуги по установке и подключению товаров.

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Wildberries запустил маркетплейс сервисных услуг, которые могут потребоваться при приобретении крупногабаритных или сложных технических товаров, сообщает «ТАСС».

Маркетплейс поможет установить и подключить габаритные и сложные технические товары, например, мебель, сантехнику и бытовую технику.

Первыми крупными партнерами стали сервисные центры «Руки» и «А-Айсберг». Услуги будут стоить от 1,5 до 9 тыс. рублей.

Услуга сервисного обслуживания будет доступна сначала на клиентском сайте Wildberries, а затем в мобильных приложениях.

Первыми заказать установку и подключение товаров смогут жители крупных городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани – всего около 40 населенных пунктов. Маркетплейс услуг планирует расширять географию и привлекать новых партнеров и исполнителей.

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