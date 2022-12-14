Страхование

Минфин собирается объединить ОМС и ДМС

У страховых компаний будет меньше убытков, а пациенты смогут оплатить услуги в поликлиниках с помощью ДМС.

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Минфин предложил объединить системы обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) страхования, сообщают «Ведомости».

Представители Всероссийского союза страховщиков сообщили, что идея дополнить обязательную систему медстрахования добровольной вполне логична. Общей системой будут управлять только те страховщики, которые используют максимально клиентоориентированный подход и обеспечивают контроль за качеством медицинских услуг.

Предполагается, что пациент сможет оплачивать платные услуги в поликлиниках с помощью полиса ДМС.

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Осенью 2022 года страховые компании пожаловались на убытки от ДМС. По сравнению с 2021 годом частота обращений россиян в платные клиники выросла на 10-15%, равно как и средний чек.

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