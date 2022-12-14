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МТС-банк открывает филиал в Эмиратах

Это будет первый филиал российского банка на территории ОАЭ.

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МТС-банк первым из российских участников рынка планирует открыть филиал в Дубае, сообщает «Коммерсант».

МТС-банк может занять доминирующую нишу и пользоваться конкурентными преимуществами. Если банк получит разрешение от ОАЭ, то сможет открывать корреспондентские счета в дирхамах.

В Эмиратах еще не было российских филиалов с правом проводить банковские операции (выдачу кредитов, прием депозитов, ведение счетов, управление активами). У Сбербанка есть представительство в Абу-Даби (ОАЭ), которое имеет право оказывать только консультационные услуги. 

МТС-банк планирует специализироваться на расчетах в валютах дружественных стран, в том числе в дирхамах.

Независимый эксперт Андрей Бархота сообщил, что проект не окупится, если банк сделает ставку только на платежное направление. Придется также заниматься финансовым обслуживанием операций с недвижимостью и создать пакеты услуг для релоцированных в ОАЭ.

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