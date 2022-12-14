Налоги, взносы, пошлины

Депутаты предложили освободить микропредприятия от уплаты налогов, которые они и так не платят

Если законопроект примут, то с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 микропредприятия смогут не платить налоги.

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Депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» направили на отзыв в правительство законопроект, который освободит микропредприятия от уплаты налогов. Об этом сообщил лидер фракции Сергей Миронов медиа «ДУМАТВ».

Инициатива предполагает, что с 1 января 2023 года до 31 декабря 2025 года микропредприятия будут освобождены от налога на прибыль, на имущество организаций и от земельного налога.

К микропредприятиям относятся организации, в которых работают не более 15 человек. Чаще всего такие организации выбирают спецрежимы.

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