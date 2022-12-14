Физлицам разрешат сделки с ЦФА в 2023 году

Сбербанк даст возможность физлицам совершать сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) на своей блокчейн-платформе в марте-апреле 2023 года, сообщают «Ведомости».

Сейчас Сбер разрабатывает специальный скоринг для своих клиентов, чтобы частные инвесторы могли осознанно выбирать эмитента, в цифровые активы которого они хотят вложиться.

«Нам нужно давать возможность физлицам заходить сейчас на эти платформы. Сбер даст такую возможность в конце I квартала – в начале II квартала 2023 г. То есть март-апрель, я думаю, что наши клиенты-физлица будут уже заходить на нашу платформу ЦФА, приходить туда с ликвидностью», – сообщил Александр Ведяхин, первый зампред правления Сбербанка.

В марте 2022 года реестр операторов информационных систем допустил Сбербанк и Lighthous к выпуску ЦФА. Первая сделка на платформе Сбера прошла 9 июля 2022 года. Объем выпуска ЦФА СберФакторинг – 1 млрд рублей, срок размещения – 3 месяца.