Первичные документы

Расходы можно подтверждать и электронной первичкой

Первичные документы могут быть как бумажными, так и электронными.

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Информация в электронной форме, подписанная простой или усиленной неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Таким образом, для целей налога на прибыль расходы могут быть подтверждены электронными документами, подписанными электронной подписью.

Исключение – если нормативным актом установлено требование о составлении таких документов только на бумажном носителе.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.11.2022 № 03-03-06/1/110658.

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