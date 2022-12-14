Индивидуальный инвестиционный счет

Налоговые поправки по задвоенным ИИС урегулируют в этом году

Задвоенные ИИС образовались после массовой миграции граждан от брокеров, попавших под санкции.

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Госдума намерена в ближайшие дни отрегулировать поправки, которые решают налоговую проблему с задвоенными индивидуальными инвестиционными счетами.

Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.

«Есть поправки, которые решают эту проблему. Надеюсь, еще время есть, неделя у нас впереди, за нее отрегулируем. Поскольку налоговые законы важно отрегулировать до 1 января следующего года», – сказал он в ходе VII финансового онлайн-марафона «Финверсия 2022».

ЦБ также сообщал, что переводы иностранных ценных бумаг от одного профучастника к другому не влияют на возможность получить налоговый вычет, если такие переводы были связаны с санкциями и соответствуют ряду условий:

  • менялся только депозитарий, в котором учтены иностранные ценные бумаги, а их учет на прежнем ИИС не прекращался;
  • один профучастник передал другому все активы, учитываемые на ИИС, с одновременной передачей всех прав и обязанностей по договору инвестиционного счета;
  • при переводе активов от одного профучастника к другому учет на ИИС иностранных ценных бумаг был прекращен, но клиент заключил договор на ведение ИИС у нового профучастника и в течение месяца после этого расторг договор с прежним.

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