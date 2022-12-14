Налоговые поправки по задвоенным ИИС урегулируют в этом году

Госдума намерена в ближайшие дни отрегулировать поправки, которые решают налоговую проблему с задвоенными индивидуальными инвестиционными счетами. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.

«Есть поправки, которые решают эту проблему. Надеюсь, еще время есть, неделя у нас впереди, за нее отрегулируем. Поскольку налоговые законы важно отрегулировать до 1 января следующего года», – сказал он в ходе VII финансового онлайн-марафона «Финверсия 2022».

ЦБ также сообщал, что переводы иностранных ценных бумаг от одного профучастника к другому не влияют на возможность получить налоговый вычет, если такие переводы были связаны с санкциями и соответствуют ряду условий: