Налоговые поправки по задвоенным ИИС урегулируют в этом году

Госдума намерена в ближайшие дни отрегулировать поправки, которые решают налоговую проблему с задвоенными индивидуальными инвестиционными счетами.
Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.
«Есть поправки, которые решают эту проблему. Надеюсь, еще время есть, неделя у нас впереди, за нее отрегулируем. Поскольку налоговые законы важно отрегулировать до 1 января следующего года», – сказал он в ходе VII финансового онлайн-марафона «Финверсия 2022».
ЦБ также сообщал, что переводы иностранных ценных бумаг от одного профучастника к другому не влияют на возможность получить налоговый вычет, если такие переводы были связаны с санкциями и соответствуют ряду условий:
- менялся только депозитарий, в котором учтены иностранные ценные бумаги, а их учет на прежнем ИИС не прекращался;
- один профучастник передал другому все активы, учитываемые на ИИС, с одновременной передачей всех прав и обязанностей по договору инвестиционного счета;
- при переводе активов от одного профучастника к другому учет на ИИС иностранных ценных бумаг был прекращен, но клиент заключил договор на ведение ИИС у нового профучастника и в течение месяца после этого расторг договор с прежним.