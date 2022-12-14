Установят налоговые правила для новых регионов

Законопроект с поправками в НК РФ в части особенностей применения налогового законодательства в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях принят Госдумой в первом чтении.

В 2023 году на каждую дату выплаты дохода физлица из новых регионов будут резидентами РФ. Но по итогам года они не станут резидентами (по общим основаниям), они должны направить в ИФНС заявление о неподтверждении статуса налогового резидента.

Правительство получит полномочия издавать до 31 декабря 2023 года нормативные акты с налоговыми правилами для новых территорий РФ в 2023 году.

Речь идет о таких особенностях: