НК РФ

Установят налоговые правила для новых регионов

Жители новых регионов должны подать заявление до 30 апреля 2023 года о признании их налоговыми резидентами в 2022 году.

Версия для печати

Законопроект с поправками в НК РФ в части особенностей применения налогового законодательства в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях принят Госдумой в первом чтении.

В 2023 году на каждую дату выплаты дохода физлица из новых регионов будут резидентами РФ. Но по итогам года они не станут резидентами (по общим основаниям), они должны направить в ИФНС заявление о неподтверждении статуса налогового резидента.

Правительство получит полномочия издавать до 31 декабря 2023 года нормативные акты с налоговыми правилами для новых территорий РФ в 2023 году.

Речь идет о таких особенностях:

  • постановка на учет в ФНС юрлиц и ИП;
  • переход компаний и ИП на специальные налоговые режимы;
  • учет расходов до 31 декабря 2022 для целей налогообложения;
  • ответственность за нарушения с учетом доходов и расходов, сдачей деклараций, уплатой налогов;
  • применение ККТ.

Из чего состоит 1С: каждый бухгалтер должен это знать

Каждому бухгалтеру, как начинающему, так и опытному пользователю программ 1С, необходимо знать основы работы информационной базы: на чем строится ее функционал, как и зачем производятся обновления, как проверить корректность функционирования базы и исправить возможные ошибки и многое другое.

Из чего состоит 1С: каждый бухгалтер должен это знать

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Налог на прибыль

Что сказал Минфин про списание непригодной продукции

Чиновники сообщили, что стоимость непригодной для реализации продукции можно списать в налоговые расходы. Просто надо документально подтвердить факт списания. Однако тут не все так уж просто.

Что сказал Минфин про списание непригодной продукции

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Повышение квалификации для бухгалтеров

🕑 Треть бухгалтеров сдают отчетность в последний момент

Опрос, проведенный в «Красном уголке бухгалтера», показал, что подавляющее большинство бухгалтеров готовят и сдают отчетность сильно заранее. Треть – в последний момент. Есть и те, кто попадает на штрафы из-за нарушения сроков.

Читать еще