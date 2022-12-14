Установят налоговые правила для новых регионов

Законопроект с поправками в НК РФ в части особенностей применения налогового законодательства в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях принят Госдумой в первом чтении.
В 2023 году на каждую дату выплаты дохода физлица из новых регионов будут резидентами РФ. Но по итогам года они не станут резидентами (по общим основаниям), они должны направить в ИФНС заявление о неподтверждении статуса налогового резидента.
Правительство получит полномочия издавать до 31 декабря 2023 года нормативные акты с налоговыми правилами для новых территорий РФ в 2023 году.
Речь идет о таких особенностях:
- постановка на учет в ФНС юрлиц и ИП;
- переход компаний и ИП на специальные налоговые режимы;
- учет расходов до 31 декабря 2022 для целей налогообложения;
- ответственность за нарушения с учетом доходов и расходов, сдачей деклараций, уплатой налогов;
- применение ККТ.