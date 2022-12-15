🍺 Кваса не коснется акциз на сладкие напитки

Сахаросодержащие напитки – это напитки, которые:
- упакованы в потребительскую упаковку;
- изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды.
Состав таких сахаросодержащих напитков может быть:
- сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза);
- сироп с сахаром;
- мед.
Количество углеводов в пищевой ценности – более 5 граммов на 100 мл напитка.
Объемная доля этилового спирта – не более 1,2% включительно.
Акциз вводят с 1 июля 2023 года, а для субъектов малого и среднего предпринимательства – с 1 октября 2023 года.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.11.2022 № 03-13-06/110376.
При этом не признаются сахаросодержащими напитками:
- алкогольная продукция;
- виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло;
- плодовые сброженные материалы;
- квасы с содержанием этилового спирта до 1,2%.
Квас – это безалкогольный напиток с объемной долей этилового спирта не более 1,2%, изготовленный в результате незавершенного спиртового или спиртового и молочнокислого брожения сусла.
Таким образом, для него акциз на сладкие напитки не действует.
Разъяснение дает Минфин в письме от 14.11.2022 № 03-13-06/110378.