Акцизы

🍺 Кваса не коснется акциз на сладкие напитки

На сахаросодержащие напитки ввели акциз. Что это за подакцизные напитки, рассказал Минфин.

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Сахаросодержащие напитки – это напитки, которые:

  • упакованы в потребительскую упаковку;
  • изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды.

Состав таких сахаросодержащих напитков может быть:

  • сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза);
  • сироп с сахаром;
  • мед.

Количество углеводов в пищевой ценности – более 5 граммов на 100 мл напитка.

Объемная доля этилового спирта – не более 1,2% включительно.

Акциз вводят с 1 июля 2023 года, а для субъектов малого и среднего предпринимательства – с 1 октября 2023 года.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 14.11.2022 № 03-13-06/110376.

При этом не признаются сахаросодержащими напитками:

  • алкогольная продукция;
  • виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло;
  • плодовые сброженные материалы;
  • квасы с содержанием этилового спирта до 1,2%.

Квас – это безалкогольный напиток с объемной долей этилового спирта не более 1,2%, изготовленный в результате незавершенного спиртового или спиртового и молочнокислого брожения сусла.

Таким образом, для него акциз на сладкие напитки не действует.

Разъяснение дает Минфин в письме от 14.11.2022 № 03-13-06/110378.

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