Банки

Сбербанк переходит на новые сертификаты шифрования

Покупателям предложат установить дополнительные сертификаты при оплате покупок, что может повлиять на продажи в онлайн-магазинах.

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Сбербанк переводит сервис для оплаты услуг и товаров в интернет-магазинах на российские сертификаты шифрования, сообщает «Коммерсант».

Покупатели при оплате заказа получат сообщение с просьбой установить отечественный браузер или корневые сертификаты Минцифры, чтобы продолжить онлайн-покупки в «Связном», «Детском мире» и в других магазинах.

15 февраля 2022 года у Сбера заканчивается действие текущего сертификата от бельгийского центра GlobalSign. Иностранные удостоверяющие центры прекратили сотрудничество с теми, кто попал под санкции, в том числе со Сбербанком.

В марте 2022 года сертификаты для защищенного соединения начал выдавать Национальный удостоверяющий центр (НУЦ) Минцифры. Чтобы такие сертификаты работали, нужен корневой сертификат, установленный в операционной системе или браузере. Пользователям предлагают установить его самостоятельно.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов считает, что непривычные процедуры безопасности могут отпугнуть часть покупателей.

В качестве альтернативы Сбер может перейти на другой эквайринг или проводить платежи через систему быстрых платежей (СБП).

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