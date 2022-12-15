Инвестиции

Статус квалифицированных инвесторов будут присваивать, если есть юридическое или экономическое образование

ЦБ может снизить имущественный ценз для получения статуса «квала», если у инвестора есть высшее образование.

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Банк России работает над реформированием критериев для получения статуса квалифицированного инвестора, сообщает «РБК». Имущественный ценз могут снизить, если у инвестора есть экономическое или юридическое образование.

В июле 2022 года Центробанк предложил увеличить имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн до 30 млн рублей. При этом учитываться будут только ликвидные активы, а не заемные средства.

«Само понятие квалификации – это прежде всего образовательный уровень и опыт, а не определенное количество своих или заемных денег. Только знания и опыт позволяют инвестору понимать сложные инструменты, адекватно оценивать рискованные сделки», – сообщает ЦБ.

Банк России считает, что имущественный ценз может быть разным в зависимости от сочетания с другими критериями, например, с образованием.

Сейчас для получения статуса «квала» нужен диплом ВУЗа, у которого есть аккредитация в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. На 12 декабря 2022 года таких образовательных организаций всего пять.

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