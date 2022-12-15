Запрет на въезд грузовиков из ЕС продлят еще на полгода до июня 2023 года

Правительство собирается продлить запрет на въезд в Россию грузовиков из Евросоюза до 30 июня 2023 года, узнал РБК.
В пресс-службе Белого дома ранее сообщали, что вице-премьер Андрей Белоусов поддержал предложение о продлении запрета, точных сроков не называлось.
Евросоюз запретил российским грузовикам въезжать на свою территорию с 8 апреля.
В сентябре правительство РФ ввело запрет для грузовиков с европейскими номерами въезжать на территорию страны. Запрет должен был действовать до 31 декабря 2022 года.